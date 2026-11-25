De geruchten doen al langer de ronde, maar nu de overname van SAS steeds dichterbij komt, krijgt Air France-KLM ook een nieuwe naam. De Frans-Nederlandse groep maakt deze op 3 december officieel bekend.

Air France-KLM werd in 2004 opgericht na de merger van beide bedrijven. De naam was direct een heikel punt, want welke maatschappij mocht als eerste komen? Air France won deze strijd en het bedrijf droeg de naam ruim twintig jaar zonder dat er ooit iemand vragen over stelde. De naam leek haast wel de enige constante in de voortdurend veranderende dynamiek tussen Air France en KLM.

Komst van SAS

Dat veranderde in 2024 met de komst van SAS Scandinavian Airlines. Air France-KLM verkreeg een aandeel van 19,9 procent in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij, genoeg voor invloed maar te weinig om de Europese mededingingsautoriteiten te alarmeren. Met de komst van SAS doken ook al de eerste voorstellen voor een nieuwe merkidentiteit op.

Eerder dit jaar, toen de strijd om TAP Air Portugal een hoogtepunt bereikte, deed ook de naam ‘The Blue Group’ de ronde. Beide werden bevestigd noch ontkend. Volgens Franse media onthult Air France-KLM de nieuwe naam op 3 december.

Ruzie in Zwitserland

Nadat Air France-KLM in 2024 een belang van slechts 19,9 procent overnam in SAS, startte het bedrijf vorig jaar de onderhandelingen om het aandeel op te hogen naar 60,5 procent. Die deal had naar verwachting dit jaar afgerond moeten worden, maar lijkt vertraging op te lopen door een ruzie in Zwitserland over een achtergestelde obligatielening van ongeveer 137 miljoen euro.

SAS beschouwt deze lening als vervallen na de herstructurering van een paar jaar terug, maar de obligatiehouders denken daar anders over. SAS betaalt sinds 2023 de verschuldigde rente niet meer en daardoor is er volgens de obligatiehouders sprake van wanprestatie. De eigenaars van de obligaties hebben daarom nu een zaak aangespannen bij de rechter in Zwitserland, waaronder de financiële constructie valt.

Europa

De ruzie over de obligatielening kan de overname van SAS door Air France-KLM mogelijk vertragen of duurder maken, maar daar doet het bedrijf geen uitspraken over. De kwestie ligt ook nog voor bij de Europese mededingingsautoriteiten. Naar verwachting moeten de betrokken maatschappijen enkele slots op verscheidene luchthavens opgeven aan de concurrentie.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond de zin: ‘In 2025 werd bijvoorbeeld het merk ‘Connect France’ opgemerkt, nadat het door Air France-KLM werd aangemeld als beschermde merknaam.’ Dit klopt niet. De zin is daarom uit het artikel verwijderd.