Al langer is er sprake van mogelijke verlengde versies van twee topmodellen uit de catalogus van Airbus. De Europese vliegtuigbouwer neemt komend jaar een definitieve beslissing of aan de slag kan worden gegaan met deze ‘nieuwe’ vliegtuigen.

Zowel de Airbus A220-500 als de A350-2000 zijn modellen waar luchtvaartmaatschappijen en liefhebbers over praten. De toestellen zouden een verhoogde capaciteit hebben waarmee ze meer passagiers kunnen meenemen ten opzichte van de conventionele A220-300 of de A350-1000. Tot nu toe zijn deze vliegtuigen enkel het onderwerp van de verbeeldingskracht geweest.

Definitieve beslissing

Dat kan volgend jaar veranderen. Airbus’ hoofd van de civiele divisie, Lars Wagner, meldde tegenover Franse luchtvaartjournalisten dat het Europese vliegtuigbedrijf ‘in de komende twaalf maanden, plusminus’ beslissingen zal nemen over de verlengde versies. De varianten zouden vervolgens vanaf 2033 voor het eerst op de markt moeten verschijnen.

Het is een opvallende stap naar voren, nadat Airbus eerder nog de boot afhield. ‘Er is duidelijk vraag naar een langere en gerekte versie van de A220’, zei Wagner medio oktober. ‘En onze topklanten hebben duidelijk vraag naar een langere en langgerekte versie van de A350.’

A220-500

In het bijzonder gaat het om een uitgerekte variant van de Airbus A220 en A350. De A220-varianten, die oorspronkelijk bij Bombardier vandaan komen als de CSeries 100 en 300, beschikken over 100 tot 160 stoelen, afhankelijk van het type en de configuratie. Een gestretchte A220-500 zou tot 185 passagiers kunnen meenemen.

Het is een model waar al langere tijd veel vraag naar is. Onder meer Air France zegt al lang het toestel in de vloot te willen opnemen en ook AirAsia gaf aan geïnteresseerd te zijn toen ze dit voorjaar een monsterbestelling plaatste. Tijdens de Farnborough Air Show afgelopen zomer waren de verwachtingen dan ook hoog gespannen, maar Airbus kwam nog niet met nieuws.

A350-2000

Nog spannender is de beslissing over de zogeheten A350-2000. De huidige modellen van Airbus, de -900 en -1000, beschikken over gemiddeld 320 tot 400 stoelen, met een maximale capaciteit van 480 passagiers aan boord van een -1000. Een Airbus A350-2000 zou over gemiddeld 400 tot 450 zitplaatsen kunnen beschikken en daarmee serieus kunnen concurreren met de Boeing 777X.

Met name dat laatste feit is een belangrijke reden voor Airbus om het toestel te ontwikkelen. Momenteel is de A350-1000 het allergrootste exemplaar in de catalogus van het Europese bedrijf, maar verschillende maatschappijen schreeuwen om grotere vliegtuigen. Met name in Dubai is men enthousiast over de -2000. De -1000 vindt Emirates te klein: ‘Dat is gewoon niet genoeg’, zei president Tim Clark.

Wagner meldde dat deze beslissing samenhangt met de productiecapaciteit van de Airbus A350. Momenteel levert Airbus vijf tot zes vliegtuigen per maand af. Vanaf 2028 wil het bedrijf de productie zo efficiënt inrichten dat het twaalf toestellen per maand kan afleveren, en een extra productielijn zou de maandelijkse productie zelfs naar 24 kunnen tillen.