Daags nadat Trump aankondigde dat er een grote order uit China zat aan te komen voor Boeing, bestelt het Chinese Xiamen Airlines een groot aantal vliegtuigen. Ingewijden spreken van een ‘Trump-effect’.

Nadat Trump eerder al een veronderstelde order uit China tot mythische proporties opblies, was de Amerikaanse president ook nu weer erg enthousiast. Maandag kondigde hij aan dat Chinese luchtvaartmaatschappijen tot wel 250 vliegtuigen bij Boeing zouden bestellen. Over welke vliegtuigen dat precies waren en welke airlines hierbij betrokken zouden zijn, wijdde hij niet uit.

50 737 MAX

Trumps aankondiging lijkt deels uit te komen. Amper twee dagen na de claim van Trump bestelt het Chinese Xiamen Airlines vijftig exemplaren van de 737 MAX 8 bij Boeing. Volgens de cataloguswaarde is deze order 7,4 miljard dollar (ongeveer 7 miljard euro) waard, maar Xiamen Airlines heeft vrijwel zeker een grote korting gekregen vanwege het grote aantal vliegtuigen.

De Chinese maatschappij beschikt reeds over bijna honderdveertig Boeing 737’s, waarvan 28 van het type MAX 8. Het vliegtuig is dus niet nieuw in de vloot van Xiamen Airlines. Wel weet het bedrijf zijn MAX-deelvloot bijna te verdrievoudigen met deze order. De toestellen worden tussen 2031 en 2034 afgeleverd, mits de Chinese autoriteiten goedkeuring verlenen aan de maatschappij en Boeing.

Politieke banden

De wereld kreeg vorige week een inkijkje in de banden tussen Trump en de Chinese president Xi nadat de Amerikaanse president met een persoonlijk onthaal werd verwelkomd in de Chinese stad Shenzhen voor een Pacifische top. Wat volgde was een ménage-à-trois tussen Trump, Xi en de Russische president Vladimir Poetin, waarbij zij onder meer spraken over oorlog en vrede.

Voor de Verenigde Staten en China was het belangrijkste punt op de agenda de handelsoorlog tussen beide landen. Na het aantreden van Trump begin vorig jaar escaleerden de onderlinge verhoudingen waarna beide partijen importheffingen voor elkaar invoerden. Hoewel deze gespannen relaties nog altijd voortduren, lijkt er toch wel enige détente te ontstaan. De nieuwe order bij Boeing is daar bewijs van.