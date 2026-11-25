Op Schiphol kunnen passagiers en vliegend personeel sinds kort eenvoudiger aangifte doen van incidenten. De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een pilot gestart met een zelfbedieningszuil op Schiphol Plaza. ‘Aangevers kunnen tijdens de pilot aangifte doen van zaken als diefstal, winkeldiefstal, vermissing van goederen en overlast aan boord’, zegt een KMar-woordvoerder tegen Up in the Sky. De nieuwe voorziening moet de drempel om aangifte te doen verlagen en tegelijkertijd tijd besparen voor de Marechaussee.

Drukte op Schiphol

Volgens de Marechaussee neemt de drukte op Schiphol toe, wat ook bij de brigades op de luchthaven merkbaar is. Het groeiende aantal passagiers en incidenten zorgt voor een toenemende belasting van de medewerkers. Met de aangiftezuil kunnen bepaalde meldingen zelfstandig worden afgehandeld, zonder dat daarvoor direct een afspraak of contactmoment met een Marechaussee-medewerker nodig is. De voorziening is speciaal voor en door de KMar ontwikkeld en moet het aangifteproces toegankelijker en efficiënter maken.

Cabinepersoneel

De nieuwe voorziening kan vooral voor vliegend personeel uitkomst bieden. Cabinebemanningen krijgen tijdens vluchten geregeld te maken met passagiers die overlast veroorzaken, maar hebben na aankomst vaak weinig tijd om aangifte te doen doordat ze alweer door moeten naar hun volgende vlucht. Daardoor worden incidenten niet altijd gemeld, terwijl aangifte juist van belang kan zijn voor de verdere afhandeling en eventuele vervolging. De digitale zuil moet het voor cabinepersoneel en piloten makkelijker maken om alsnog aangifte te doen, zonder daarvoor eerst een afspraak te hoeven maken of afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van KMar-personeel. De Marechaussee verwacht dat dit ook de aangiftebereidheid onder vliegtuigbemanningen kan verhogen.

Pilot

De Marechaussee bekijkt tijdens de pilot hoe de digitale aangiftezuil in de praktijk werkt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar ervaringen van gebruikers, de cijfers en feedback van het Openbaar Ministerie (OM). Voor een definitieve uitrol is nog geen concrete planning vastgesteld. Het gaat om een doorlopende ontwikkeling waarbij eerst moet blijken of de zuil daadwerkelijk bijdraagt aan een efficiëntere afhandeling van aangiftes en het ontlasten van de medewerkers. Als de pilot succesvol blijkt, wordt gekeken of de digitale aangiftezuil ook op andere locaties kan worden geplaatst.