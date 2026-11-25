Waar Ryanair-topman Michael O’Leary is, is vuurwerk. De Ierse CEO van de budgetmaatschappij komt regelmatig met prikkelende opmerkingen over de concurrentie, de autoriteiten en Boeing. Zijn reputatie bevestigt hij ook nu weer met een pittige speech in Berlijn.

Voorheen volgde Ryanair het model van Southwest. De Amerikaanse pionier in de budgetmarkt gold als een groot voorbeeld voor de Ierse luchtvaartmaatschappij en vaak gingen de Europeanen nog net een stap verder. Die tijden zijn inmiddels voorbij. Terwijl Southwest steeds meer de luxemarkt opgaat, houdt Ryanair zich vast aan het ultieme budgetmodel waarbij voor alles extra moet worden betaald.

Vier reuzen

Topman O’Leary vindt dat het de taak van zijn airline is om de Europese luchtvaartreuzen in het gareel te houden. Momenteel zijn er nog een groot aantal maatschappijen, maar de Ierse CEO voorziet dat over een paar jaar slechts vier reuzen overblijven: zijn Ryanair, Air France-KLM, de Lufthansa Group en IAG, het moederbedrijf van onder meer Iberia en British Airways.

De resterende airlines zijn óf failliet, óf opgeslokt door de ‘grote drie’, denkt O’Leary. Dat zegt hij tijdens een persconferentie in Berlijn op dinsdag 24 november. Hij kijkt daarbij naar de Amerikaanse markt, die een vergelijkbare consolidatieslag heeft meegemaakt. Het grootste verschil is dat Southwest richting het luxesegment gaat. In Europa verzet Ryanair zich tegen de ‘grote drie’.

Slecht voor de klanten

In de ogen van O’Leary is deze consolidatie slecht voor de passagiers. Volgens hem willen de traditionele luchtvaartmaatschappijen passagiers ‘oplichten’ met hogere prijzen terwijl ze het hebben over kwaliteit. Ook hekelt de Ryanair-topman het overstapmodel van de luchtvaartmaatschappijen. Hij zet dat in contrast met zijn eigen bedrijf, waarbij passagiers veelal point-to-point vliegen.

O’Leary ziet Ryanair dan ook als tegenwicht voor de ‘grote drie’. ‘We zullen de prijzen laag houden en de drie op afstand houden,’ zegt hij. ‘Maar we zullen nooit zo dik, dom en duur worden als Lufthansa.’