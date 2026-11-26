De komende jaren brengen Defensie en LVNL hun luchtverkeersleiding steeds meer samen. Beide partijen zetten daar nu de eerste stappen in en Defensie draagt enkele onderdelen over aan LVNL.

Integratie

Het Nederlandse luchtruim is erg druk en wordt gebruikt door zowel civiele als militaire luchtvaart. Nu Defensie steeds meer middelen en ruimte krijgt om te groeien, wordt de druk nog verder opgevoerd. Daarom zetten Defensie en LVNL steeds meer stappen tot verdere integratie om de processen efficiënter te maken en de luchtverkeersleiding steeds centraler aan te sturen.

De eerste grote stap richting integratie komt op donderdag 26 november. De militaire radarverkeersleiding en Flight Information Services (FIS), de dienst die piloten voorziet van informatie voor een veilige en efficiënte vlucht, worden vandaag overgedragen aan LVNL. Luchtverkeersleiding Nederland neemt daarmee de taken, maar ook de medewerkers en ondersteunende afdelingen over.

Reacties

Luitenant-generaal André Steur, commandant van de Koninklijke Luchtmacht, benadrukt dat het belangrijk is voldoende ruimte en flexibiliteit te creëren. ‘Nederland is een klein land met een druk luchtruim. Daarin moeten zowel de civiele luchtvaart als Defensie hun werk kunnen doen. Voor onze luchtmacht betekent dat dat we voldoende ruimte en flexibiliteit nodig hebben om te trainen, te oefenen en onze vliegtuigen in te zetten wanneer dat nodig is.’

Ook Joost Meijs, CEO van LVNL, hamert op de efficiëntie. ‘Met hun komst krijgt LVNL de belangrijke verantwoordelijkheid om naast het civiele ook het militaire vliegverkeer veilig te begeleiden en beide verkeersstromen zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Zo benutten we de beschikbare ruimte in het Nederlandse luchtruim zo efficiënt mogelijk. Tegelijkertijd ondersteunen we Defensie, zodat het zich kan richten op zijn kerntaak.’

Volgende stappen

De komende jaren worden de operaties van Defensie en LVNL nog verder geïntegreerd. Zo wordt de luchtverkeersleiding op verschillende militaire vliegbases (Leeuwarden, Volkel, Gilze-Rijen, Deelen en Woensdrecht) overgedragen aan LVNL. In een later stadium volgen ook Eindhoven Airport en maritiem vliegkamp De Kooy in Den Helder, die ook civiel verkeer verwerken.