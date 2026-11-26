Op de luchthaven van Miami is een MD-11 van vrachtmaatschappij FedEx naast de baan geraakt. Het incident komt ruim een jaar nadat eenzelfde type vliegtuig neerstortte tijdens de start.

Van de baan

Het incident gebeurde woensdagavond rond 20:40 uur lokale tijd. Een MD-11 van FedEx, registratie N605FE, kwam aanvliegen als vlucht FX910 vanuit Memphis toen het misging. Tijdens de landing op baan 26R bij wind en regen raakte het toestel van de baan. De machine kwam uiteindelijk met een grote zwarte wolk tot stilstand. Niemand raakte gewond.

Het is nog onduidelijk wat er precies misging op de luchthaven van Miami. De toren sloot vrijwel alle landingsbanen met uitzondering van baan 7R. Ook werden vluchten naar Miami geannuleerd. Het is de tweede keer in drie maanden tijd dat een vliegtuig van de baan raakt op dit vliegveld. In september wist een Boeing 767 van Amazon Prime Air niet op tijd te remmen, waarna een busje aan het uiteinde van de baan werd geraakt. Vijf mensen kwamen om.

Another MD-11 incident. FedEx MD-11 (FX910 / N605FE) from Memphis overran the runway at Miami last night in the rain. Crew is safe no injuries. Ground stop hit right before Thanksgiving. The MD-11 has ~11 hull losses and 261+ fatalities (Swissair 111 + last year’s UPS Louisville crash). UPS retired its entire fleet. FedEx and Western Global are still flying them. Time to retire the rest? #FedEx #MD11 #Miami #Aviation— Dan Malden (@united1389) November 26, 2026

Crash in Louisville

Het incident op de luchthaven van Miami legt de MD-11 wederom onder een vergrootglas, ruim een jaar nadat een MD-11 van vrachtmaatschappij UPS neerstortte tijdens take-off van de luchthaven van Louisville, Kentucky. Bij dat incident brak de linkermotor los van de vleugel door metaalmoeheid. Alle drie de inzittenden en elf mensen op de grond kwamen om door de crash.

Zowel UPS als FedEx besloten na de crash alle MD-11’s aan de grond te houden. De meeste zijn heel oude exemplaren die soms al dertig jaar dienst doen. Nadat de FAA het type begin dit jaar weer goedkeurde, besloot alleen FedEx de machine opnieuw in het vliegschema op te nemen. UPS heeft juist al haar MD-11’s uit de vloot gehaald.

Ontmanteld

Enkele van deze toestellen zijn inmiddels al ontmanteld. De luchtvaartmaatschappij verkocht de vliegtuigen aan Delta Material Services, dat de MD-11’s ontmantelt en recyclet. Zo worden de motoren en belangrijke elektronica van boord gehaald, waarna de romp met een schrootschaar wordt verbrijzeld.