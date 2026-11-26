Op dinsdag 24 november maakte de PH-AOC, een Airbus A330-200, haar allerlaatste start vanaf Schiphol. Bestemming: Twente Airport. Het is de tweede A330 die KLM deze kant op heeft gestuurd om uit elkaar te worden gehaald.

Terwijl de zon verblindend laag staat voor het autoverkeer dat vanuit West-Nederland naar het oosten rijdt, trekt de mist in Twente maar langzaam op. Het oorspronkelijke vertrek van de A330 met de naam Place de la Concorde staat gepland op 10:40 uur, aankomst 11:25 uur. Maar dat wordt meermaals uitgesteld.

Gezagvoerder Hadriaan van Nes en technisch vlieger Jonas de Rese nemen de ferryvlucht van de PH-AOC voor hun rekening. Ook nu weer blijkt dat Johan Cruijff gelijk had met zijn uitspraak: ‘Elk nadeel heb zijn voordeel.’ Want op het moment dat de beide vliegers aan boord stapten, zat er nog ijs op de vleugels. Om 11:40 uur zou de-icen nog altijd noodzakelijk zijn geweest. Maar als tijdens het taxiën naar de startbaan om 12:55 uur ook de laatste restjes ijs van de vleugels vallen, kan de omweg naar de de-icing worden overgeslagen.

Laatste landing

Iets voor enen loopt het personeel van AELS naar buiten om de AOC te zien aankomen. Aan de overkant van het vliegveld hebben zich op de spottersheuvel ook al enkele vliegtuigspotters verzameld. De zon schijnt, maar de wind is koud. Mutsen zijn diep over de oren getrokken. In de verte doemt het silhouet op van een groot verkeersvliegtuig, ongetwijfeld de AOC. Groter en groter komt de A330 in beeld. Het geluid van de motoren wordt hoorbaar. Het landingsgestel klapt uit. In een sierlijke bocht vliegt de machine op de landingsbaan af voor de laatste landing ooit. PH-AOC in de landing op Twente Airport © Rien Moerland

Het is een perfecte landing, een eitje, zoals vliegers dat wel noemen. Aan het eind van de baan blijft het toestel enige tijd staan, in afwachting van de komst van de pushbacktruck. Als die eenmaal is gearriveerd en aangekoppeld, gaat het letterlijk in zijn achteruit met de AOC, tot net voorbij de afslag die naar het terrein van AELS leidt. Na wat heen en weer manoeuvreren staat het vliegtuig op – wat heet – haar laatste rustplaats.

PH-AOC na de landing op Twente Airport © Patrick Volmer

PH-AOC landing op Twente Airport KLM Airbus A330 © Patrick Volmer

Mixed feelings

In de cockpit schakelen Hadriaan en Jonas alles uit zoals altijd. Maar het voelt nu wel degelijk anders. Hadriaan: ‘Het is treurig om een goed werkend vliegtuig weg te brengen waarmee je heel veel plezier hebt gehad. Gelukkig komt er heel veel moois voor terug. Het concept van de A330 is verder doorgevoerd in de A350. Dat vliegtuig is aanmerkelijk zuiniger en stiller. En dat dit vliegtuig wordt gerecycled, waarbij ook heel veel onderdelen worden hergebruikt, is eveneens mooi. Als je naar de wereld om je heen kijkt, is het noodzakelijk dat in al deze ontwikkelingen wordt geïnvesteerd.’

PH-AOC © Rien Moerland

PH-AOC © Rien Moerland

PH-AOC © Rien Moerland

Hadriaan en Jonas maken beiden deel uit van een clubje poolpilots. Daaronder bevinden zich technisch vliegers, waarvan Jonas er een is. ‘Aan een ferryvlucht hangt meer vast dan aan een standaardoperatie’, vertelt hij. ‘Behalve dat we starten vanaf een plek waar we niet vaak van vertrekken, vliegen we leeg en leggen we het laatste stukje visual af in plaats van op instrumenten. VFR-vliegen is bijna standaard als je een vliegtuig naar een veld brengt waar het uit elkaar wordt gehaald. Het ging in dit geval ook om een heel korte vlucht, ruim twintig minuten. Dan ben je niet alleen veel bezig met de vlucht, maar ook met het weer.’

KLM-vliegers Hadriaan van Nes en Jonas de Rese © Lieneke Koornstra

‘Je vliegt relatief laag over Nederland’, zegt Hadriaan. ‘Dat doe ik in deze omgeving wel vaker, maar dan in een zweefvliegtuig en dan komen we hier vlak langs. Het was wel heel speciaal om dat nu in een A330 te doen. Een vlucht als deze uitvoeren, zie ik echt als een van de krenten in de pap, ook al ga ik nu niet zonder mixed feelings van boord.’ Jonas, die dat laatste beaamt, legt graag nog de nadruk op iets anders: ‘Wij, vliegers, zijn maar een klein radertje in het systeem van de uitfasering. Er gaat echt heel veel werk aan vooraf voordat wij een dergelijke vlucht uitvoeren.’ Even wuiven © Rien Moerland

Een nijpend tekort

‘De afdeling Netwerk beslist op enig moment samen met onze afdeling Fleet Development dat nieuwe toestellen aangekocht worden om andere te vervangen’, vertelt Roel Toering, Project Manager Fleet Services en verantwoordelijk voor de uitfasering van vliegtuigen in de KLM-vloot. ‘De Airbus A330 heeft inmiddels een uitstekende opvolger in de vorm van de A350, die een heel stuk efficiënter is.’

‘De PH-AOC is KLM-eigendom. Het airframe is verkocht en wordt geleverd aan AELS als nieuwe eigenaar. De motoren blijven eigendom van KLM. De komende week zal KLM ze laten zakken. Zeker met motoren is het prettig als we er enkele op reserve hebben staan. Tevens worden volgende week niet alleen de KLM-logo’s verwijderd, ook de registratie gaat er na de overdracht aan AELS af. Vanaf dat moment is deze A330 officieel geen vliegend vliegtuig meer. Nog altijd is er wereldwijd een nijpend tekort aan onderdelen als gevolg van de coronacrisis en de geopolitieke spanningen die daarop zijn gevolgd.’ Neuswiel PH-AOC © Rien Moerland

‘Dit vliegtuig levert een groot aantal bruikbare onderdelen op die zeer bruikbaar zijn voor airlines en, zolang we zelf nog A330’s vliegen, ook voor ons. In de cockpit gaan onder meer alle vlieginstrumenten en computers eruit; in de cabine stoelen, wc-deuren, bagagebakken enzovoort. Heel handig om ook kleine dingen, zoals klepjes op armleuningen die nogal eens stuk gaan, te kunnen vervangen. Roel zwijgt een moment voordat hij zegt: ‘Het blijft bijzonder een vliegtuig dat het 21 jaar lang zo goed voor ons heeft gedaan, hier toch achter te laten.’

PH-AOC © Rien Moerland

Ontzorgen

De PH-AOC is niet de eerste Airbus A-330-200 die AELS van KLM ontvangt. Een van haar zusters, de PH-AOB maakte op 28 oktober jl., de laatste landing op het Twentse vliegveld. Johan Vlastuin, CEO van AELS: ‘Er is een zeer sterkte markt voor de A330. Veel worden er omgebouwd tot freighter. Bovendien stokt de aanvoer van nieuwe vliegtuigen. De A350 wordt wel geleverd, maar er zijn nog wel wat problemen mee. En het is nog wachten op de Boeing 777X.’ Er staan momenteel veel Airbussen bij AELS waarvan de ontmanteling nog moet plaatsvinden. ‘Er vliegen gewoon heel veel Airbussen in Europa’, aldus Johan. ‘Niet dat we er speciaal op zijn gericht. Vorig jaar ontvingen we ook nog een Boeing 777 en een aantal 737’s.’

PH-AOB landing op Twente Airport KLM Airbus A330 © Patrick Volmer

‘Wij proberen de maatschappijen te ontzorgen in het proces van uitfasering. Stel dat een maatschappij acht vliegtuigen uit de vloot wil halen. Bij de uitfasering van het eerste worden er misschien vijfhonderd onderdelen teruggenomen om de rest vliegend te houden, van het tweede tweehonderd onderdelen en van het derde honderd. De andere vijf neem je dan in zijn geheel over. Ook als een vliegtuig nu niet komt maar over een maand, is dat voor ons in principe geen probleem. Onze nieuwe slogan is nu: “Where aviation continues”. Wij zien een vliegtuig dat hier binnenkomt wel als het einde van zo’n vliegtuig als zodanig, maar de onderdelen gaan door in een tweede leven, zodat de luchtvaart blijft doorgaan.’

Partnerschap

Met een paar airlines is AELS inmiddels een partnerschap aangegaan, waaronder Swiss en ook KLM. ‘Bij Swiss hebben we zeven vliegtuigen aangekocht: een A320, een A 321 en vijf A340’s. Een daarvan staat op Tarmac, daar helpen we ze dan ook mee: that’s part of the deal. Met KLM, met Line Maintenance International, zijn we een overeenkomst aangegaan. KLM doet repairwerk voor ons en wij leveren onderdelen terug. Dat geldt voor de 737’s die we hier uit elkaar hebben gehaald en nu ook voor de A330’s.’

PH-AOB © Lieneke Koornstra

De lege cockpit van de PH-AOB © Lieneke Koornstra

Interieur PH-AOB © Lieneke Koornstra

Als eerste geknipt

De PH-AOB is op dit moment nog vrij compleet. Johan: ‘De cockpit is leeg. Dat gaat snel, in een paar uurtjes tijd. De APU zit er nog in. Puur zakelijk gezien is het de machine met het beste landingsgestel. Is dat eenmaal verwijderd, dan kan het nergens meer heen. Dus ja, die zal als eerste geknipt worden, samen met een van de kleinere toestellen: een van de A321’s die we hier hebben staan.’ De PH-AOB ziet er inderdaad nog vrij intact uit. Maar de glans die de net gearriveerde PH-AOC nog siert, is er allang vanaf. Behalve dat ze er zonder motoren vleugellam uitziet, geven de overgeschilderde logo’s een afgeschreven indruk. Aristoteles zei ooit dat het geheel meer is dan de som der delen. In de luchtvaartwereld is de som der delen steeds vaker meer dan het geheel.