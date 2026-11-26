Op het hoofdkantoor van de noodlijdende Europese luchtvaartmaatschappij Norse Atlantic ASA was het vijf voor twaalf. Nu is het twaalf uur en houdt de airline al haar vliegtuigen aan de grond.

Het ging al langere tijd niet goed met de Noorse luchtvaartmaatschappij Norse Atlantic. De maatschappij werd opgericht nadat de trans-Atlantische operaties van landgenoot Norwegian verlieslijdend werden stopgezet. Norse besloot de zaak over te nemen maar kwam er al snel achter dat low-costvluchten over de Atlantische Oceaan financieel ondraaglijk zijn.

Nu lijkt Norse Atlantic hetzelfde lot te treffen als andere budgetmaatschappijen die budgetreizen aanbieden over de oceaan. Onder meer Norwegian, WOW Air en Play Airlines kwamen erachter dat dit model vrijwel onhoudbaar is en ze de koers moesten aanpassen. Tot deze week voerde Norse enkel nog vluchten uit vanaf Noord-Europese steden naar verre zomeroorden.

Aan de grond

De financiële situatie is dermate penibel dat het niet langer haalbaar is om vluchten uit te voeren. Het bestuur van Norse gaat nu in conclaaf en op zoek naar manieren om zo snel mogelijk geldstromen op gang te brengen. Het is nog niet duidelijk op welke manier dit moet gebeuren, hoewel een overname niet wordt uitgesloten. Mocht dit niet lukken, dan moet het bedrijf faillissement aanvragen.

Op donderdag 26 november maakt de Noorse luchtvaartmaatschappij daarom bekend al haar vliegtuigen aan de grond te houden. Reizigers die gestrand zijn als gevolg van de annuleringen worden met alternatieve vluchten naar huis gebracht. Norse Atlantic zegt ‘oprechte excuses’ aan te bieden aan passagiers die door de annuleringen langer onderweg zijn.

IndiGo

Hoewel Norse al langer is afgestapt van het trans-Atlantische model en veelal vakantie- en chartervluchten uitvoerde, waren de belangrijkste onderdelen van het businessmodel de ACMI- en wetleaseoperaties. Met name IndiGo was een belangrijke klant. De snel groeiende Indiase maatschappij, toen nog met Pieter Elbers aan het roer, leasete een zestal exemplaren van Norse.

IndiGo beëindigde deze samenwerking echter op 1 november. De maatschappij neemt binnenkort haar eigen widebodies in ontvangst en door de oorlog in Iran zet IndiGo nu Airbus A321neo’s in op vluchten naar West-Europese bestemmingen als Amsterdam. Met het einde van de samenwerking verloor Norse een belangrijke partner.