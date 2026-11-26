Vanwege de gestegen kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten besloot Schiphol begin dit jaar korting te geven op de havengelden. Maatschappijen zijn blij, want de korting wordt met een jaar verlengd.

Eind april verraste Schiphol luchtvaartmaatschappijen met de melding dat de havengelden tijdelijk omlaag gingen. Het ging om een korting van tien procent die tot 31 maart 2027 zou gelden. Havengelden zijn de kosten die luchtvaartmaatschappijen betalen voor onder meer het landen en parkeren van vliegtuigen en het gebruik van luchthavenfaciliteiten zoals terminals.

Schiphol verlengt deze korting nu met een jaar. Volgens de luchthaven is de maatregel belangrijk om de internationale bereikbaarheid van Nederland te waarborgen. In een toelichting benadrukt het bedrijf dat een goed functionerende luchtvaartsector essentieel is voor de economie, de aanvoer van goederen en voedsel, en voor situaties zoals repatriëring. ‘Een sterke luchtvaart draagt bij aan de weerbaarheid en onafhankelijkheid van het land’, aldus Schiphol.

Niet echt een korting

Hoewel de korting goed nieuws lijkt, benadrukt koepelorganisatie BARIN dat de tien procent lagere havengelden niet echt een korting is. Enkele jaren geleden verhoogde Schiphol de havengelden met 41 procent om de grote verbouwingen te bekostigen. De koepelorganisatie is daar kritisch over en stelt al langer dat Schiphol de prijsverhoging moet terugdraaien.

‘Schiphols internationale connectiviteit, en die van Nederland, is van strategisch belang voor de Nederlandse economie en samenleving,’ aldus Marnix Fruitema, voorzitter van BARIN. ‘Een competitief kostenniveau is essentieel om Schiphols positie als internationale hub te behouden en de aantrekkingskracht van Nederland als een plek voor zaken en investeringen te versterken,’ vervolgt hij.

Activistische aandeelhouder

Niet enkel organisaties aan de kant van de luchtvaartmaatschappijen zijn ontevreden over de huidige havengelden. Ook vanuit de andere kant komt er kritiek. Kort na de introductie van de korting eerder dit jaar meldde de gemeente Amsterdam, trotse bezitter van een belang van twintig procent in Schiphol, het ‘niet eens’ te zijn met de tijdelijke korting op de havengelden.