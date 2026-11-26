Het is vijf voor twaalf voor Norse Atlantic Airways. Recent trok Indigo zich terug als belangrijkste leasepartner voor de Noorse budgetmaatschappij. Nu vecht de maatschappij, geplaagd door financiële problemen, voor bestaansrecht.

Kritieke situatie

Het Indiase Indigo beëindigde de samenwerking met Norse Atlantic op 1 november 2026. De maatschappij van voormalig CEO Pieter Elbers kon de zes geleasde Boeing 787-9’s niet meer rendabel inzetten op routes tussen India en Europa. Met het einde van de samenwerking verliest Norse een belangrijke partner. Nu maakt de Noorse airline, ooit ontstaan toen Norwegian stopte met haar long haul-operatie, bekend in zwaar financieel weer te zitten. De maatschappij noemt haar situatie ‘kritiek.’

Nieuwe wetlease-overeenkomst

Norse Atlantic zoekt nu wanhopig naar manieren om uit de benauwde situatie te komen, onder andere door een samenwerking met Pakistan International Airlines (PIA). In de nieuw gesloten overeenkomst leent Norse twee Boeing 787 Dreamliners inclusief bemanning, onderhoud en verzekering aan PIA. Maar de luchtvaartmaatschappij waarschuwt nu dat dit absoluut geen garantie is op financiële stabiliteit.

Overname

In een statement laat Norse weten dat ze, samen met adviseurs, ook gesprekken voert over een eventuele overname. Daarnaast lopen er gesprekken met een select aantal partijen over kortetermijnfinanciering. Daarbij waarschuwt de airline dat ook dit zeker geen garantie is op een haalbare oplossing voor de problemen.

Pittige winter

Daarbij komt ook nog dat de winter doorgaans niet de meest succesvolle periode is voor luchtvaartmaatschappijen die zich primair richten op wetlease-operaties, zoals Norse Atlantic. Ook het Spaanse AlbaStar en Ierse Fly4, afgelopen zomer beide TUI-partner, zitten in financieel zwaar weer. Dat valt grotendeels te wijten aan gestegen kerosineprijzen en onzekerheid rondom het aankomende zomerseizoen.