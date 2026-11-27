In het voorjaar van 2025 werden piloten geteisterd door verblindende zonnepanelen langs de Polderbaan op Schiphol. Bestuurders waren ten einde raad over een oplossing, maar die is inmiddels gevonden.

Vanaf maart dit jaar zijn er bijna 230.000 zonnepanelen geplaatst met een speciale reflectiearme glassoort. Dat meldt de eigenaar van het zonnepark langs de Polderbaan, De Groene Energie Corridor (DGEC). Na uitvoerig testen deze zomer mag het belangrijke zonnepark weer in gebruik worden genomen. Samen zijn de velden goed voor de stroomvoorziening van bijna veertigduizend huishoudens.

Saga

Het opnieuw in gebruik nemen van het zonnepark komt een einde aan ruim een jaar aanmodderen. De installatie van een nieuw zonnepark langs de Polderbaan zorgde voor problemen bij piloten die hun vliegtuigen aan de grond poogden te zetten. De schitteringen van het glas verblindden de cockpitcrew.

In een eerdere episode van deze soap bleek dat er bij de planning al dingen fout gingen. Normaal gesproken zijn zonnepanelen rondom vliegvelden uitgerust met extra diepe groeven waardoor het schitterprobleem uitblijft. De leverancier stelde echter dat dat soort panelen niet langer te verkrijgen was en plaatste daarom slechts een folie over de panelen. Die bleek onvoldoende.

Bestuurders ten einde raad

Het is daarom des te opvallender dat DGEC nu wel een oplossing heeft gevonden. Schiphol startte in de zomer van 2025 een kort geding tegen de eigenaar van de zonnevelden om de panelen te laten weghalen. De gemeente Haarlemmermeer beloofde eerder al dat de zonnepanelen verwijderd zouden worden, maar daar was tot dan toe nog niets van gekomen.

Als er niets zou veranderen, schatte Schiphol dat de kosten zouden oplopen tot wel driehonderd miljoen euro. Deze zouden worden verhaald op de gemeente Haarlemmermeer, die daarop geen commentaar wilde geven. ‘We willen er met alle partijen uitkomen om te voorkomen dat de Polderbaan eind augustus weer dicht moet’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Rechter mee in de eis van Schiphol

De rechter gaf Schiphol in het kort geding deels gelijk. De luchthaven wilde dat het hele veld ontruimd zou worden, maar de rechter zei dat slechts een deel van de panelen moest verdwijnen. Een maand later kwamen de partijen met een gezamenlijke oplossing naar buiten. Deze is nu uitgevoerd: ‘Met dit zonnepark zien we dat het kan: zonne-energie opwekken en vliegen, vlak naast elkaar, op deze enorme schaal’, liet operationeel directeur van Schiphol Patricia Vitalis weten.