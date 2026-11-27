Al meer dan een maand stond een Boeing 737 van KLM vast op de luchthaven van Billund, Denemarken, na een vogelaanvaring. Inmiddels is de reparatie klaar en keert de machine terug naar Schiphol.

De Boeing 737-800 van KLM, registratie PH-BCB, vertrok maandag 19 oktober naar Billund. Na een vlucht van slechts drie kwartier landde de machine op de Deense luchthaven, maar tijdens de landing liep het toestel een zogeheten birdstrike op. De 737 kon niet verder en bleef aan de grond staan.

Lange reparatie

De reparatie duurde langer dan verwacht. De schade van een birdstrike is meestal relatief eenvoudig te repareren, maar de reparatiebeurt bleek ditmaal meer tijd te kosten. Het is niet duidelijk wat de schade precies inhield, aangezien KLM daar geen uitspraken over wilde doen. Ook was het niet duidelijk wanneer de airline de 737 weer naar Amsterdam zou brengen.

Inmiddels, ruim een maand na de vogelaanvaring, keert het vliegtuig terug naar Amsterdam. Volgens het schema vertrekt de Boeing 737 tegen 11:30 uur vanaf de luchthaven van Billund op vlucht KLM9866. Na een verwachte vlucht van ruim een uur landt het toestel vervolgens rond 12:40 uur op Schiphol. Volgens het vliegschema vervolgt de machine vrijdagmiddag de operaties met een vlucht naar Manchester.

Grote deelvloot aan de grond

KLM wordt al langer geteisterd door een groot aantal vliegtuigen aan de grond. In oktober stonden op een gegeven moment zelfs acht Boeing 737’s voor technisch onderhoud in de hangar op Schiphol. Inmiddels is het aantal kreupele 737’s drastisch teruggedrongen naar slechts twee exemplaren, maar nog altijd staat er een aantal vliegtuigen aan de grond. Zo is KLM momenteel vier Dreamliners kwijt door onderhoud.

Om die reden huurde KLM tijdelijk extra toestellen in van het Roemeense Carpatair. Het ging om een Airbus A319-100, registratie YR-ABA, en een A320-200, registratie YR-ABC. Lang bleven de machines niet in de blauwe vloot: al in de eerste weken van november keerden de beide vliegtuigen terug naar Boekarest.