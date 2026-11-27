Het gaat niet goed met airBaltic. Het water staat aan de lippen en het bedrijf zit nu in een zogeheten Chapter 11-procedure in de Verenigde Staten. Daar komen nu enkele details naar buiten.

Het doek kan zomaar vallen voor de Letse luchtvaartmaatschappij. AirBaltic heeft het financieel erg zwaar en het bedrijf waarschuwde dat alle vliegtuigen medio december aan de grond komen te staan als er niet snel wat gebeurt. Uit de documenten van de rechtbank in New York komen nu enkele ideeën naar voren die een mogelijke doorstart kunnen bieden aan het bedrijf.

Letse staatsgarantie

Uit de eerder aangekondigde herstructurering bleek al dat airBaltic flink verkleind kan doorgaan met de operaties. Zo werden verschillende routes geschrapt en is het netwerk veelal geconcentreerd op de kern in Riga, Letland. Toch is het belangrijkste voor het bedrijf geld te hebben, zodat er volgende stappen kunnen worden gezet en een herstructurering kan plaatsvinden.

Daarbij zou de Letse staat een handje kunnen helpen. Na een stemming op 26 november in de Saeima, het parlement van Letland, heeft de Letse regering het mandaat gekregen om garant te staan voor een lening van maximaal 175 miljoen euro. Daarbij leent de overheid zelf geen geld uit – die rol is aan private investeerders weggelegd – maar staat de regering wel garant wanneer deze lening verlies lijdt.

Overname vliegtuigen

Een ander plan dat ook naar voren kwam is dat een investeerder een deel van de vloot overneemt. In het bijzonder gaat het om achttien Airbus A220-300’s die airBaltic via leasecontracten in de vloot heeft. Bovendien wil deze investeerder de wetleasecontracten van de Lufthansa Group overnemen. Het is niet duidelijk wie deze investeerder is, wel dat het om een consortium gaat.

De wetleasecontracten bij Lufthansa vormden lange tijd een belangrijke ruggengraat in het verdienmodel van airBaltic. Op het hoogtepunt vlogen meer dan twintig toestellen bij Lufthansa, Swiss, Austrian en Brussels Airlines. Eerder deze maand, echter, maakte de Lufthansa Group bekend minder vliegtuigen te gaan leasen en de wetleasecontracten terug te brengen naar zes A220-300’s in de zomer en slechts vier in de winter.