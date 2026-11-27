Na eerder dit jaar al grote namen te hebben binnengehaald, verwelkomt Schiphol komend jaar opnieuw een bekende naam in de luchtvaart. Gulf Air start volgend voorjaar met vluchten tussen Bahrein en Amsterdam.

Nieuwe route

De maatschappij uit Bahrein maakte het nieuws donderdag bekend. Vanaf 2 maart komend jaar start Gulf Air met vier vluchten per week. Deze verbindingen vinden plaats op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag, en worden uitgevoerd met de Airbus A321neo. Gulf Air sluit daarmee aan bij een groeiende trend van narrowbodies op middellange en lange routes.

De vluchten van Gulf Air vertrekken om 03:40 uur lokale tijd vanaf Bahrain International Airport (BAH) en landen rond 09:00 uur op de luchthaven van Amsterdam. Na ruim twee uur aan de grond vertrekken de Airbus A321neo’s rond 11:15 uur vanaf Schiphol, alvorens om 19:40 uur lokale tijd te landen op het vliegveld van Bahrein.

‘Natuurlijke volgende stap’

‘Amsterdam is een natuurlijke volgende stap in de groei van ons Europese netwerk. Als nationale luchtvaartmaatschappij zetten we ons ervoor in om Bahrein te verbinden met de markten die het best bij de economie en de mensen passen, en deze route versterkt de verbindingen van het koninkrijk met een van Europa’s leidende centra voor handel en toerisme,’ aldus Martin Gauss, CEO van Gulf Air.

Zevende airline

Gulf Air is alweer de zevende maatschappij uit de Golfregio die naar Schiphol vliegt, nadat eerder al Emirates, Etihad, Qatar Airways, Saudia, Kuwait Airways en Oman Air de airline uit Bahrein voorgingen. Deze maatschappijen verschillen echter in het type vliegtuigen dat ze inzetten op hun vluchten naar Schiphol, variërend van Emirates’ A380 tot de A321neo van Gulf Air.

Het afgelopen jaar verwelkomde Schiphol ook al een groot aantal maatschappijen voor het eerst op de luchthaven. In juni startte LATAM met passagiersvluchten, waarna Vietnam Airlines later in de maand volgde en Thai Airways begin juli na een afwezigheid van bijna dertig jaar terugkeerde. In de tussentijd is ook een aantal airlines vertrokken, waaronder Air Astana en JetBlue.