In 2006 stationeerde Transavia voor het eerst een Boeing 737 op de luchthaven van Eindhoven. Nu, twintig jaar later, viert de Nederlandse maatschappij dat jubileum met een traktatie voor haar passagiers.

Het verhaal van de groene prijsvechter op Eindhoven begon destijds heel bescheiden. Wat startte met een enkele Boeing 737 voor vaste lijndiensten naar zonnige bestemmingen als Alicante, Málaga en Faro, groeide uit tot een groot succes met een handvol toestellen voor vluchten naar steden overal in Europa. Inmiddels is Transavia niet meer weg te denken van Eindhoven Airport.

Kaneelkoek

Het jubileum gaf Transavia reden voor een feestje. Passagiers die maandag landden op de Brabantse luchthaven stond bij de bagageband een leuke verrassing te wachten. Om elke koffer was een typisch Brabantse kaneelkoek gebonden, zoals deze al decennia naar traditioneel recept wordt gemaakt. Op de zijkant van de doos stond de bekende Brabantse leus ‘Houdoe!’ geschreven.

Passagiers leken aangenaam verrast. Op een video van Transavia zijn vele blije mensen te zien met verbaasde gezichten. Een mevrouw zegt tegen een stewardess van de maatschappij het een ‘leuke verrassing’ te vinden en een andere dame noemt het ‘een lekkere traktatie’. Een mannelijke passagier geeft aan altijd wel met Transavia te vliegen. De airline eindigt het filmpje met een bedankje aan de reizigers: ‘Houdoe!’

©Transavia

Nieuwe A321neo

Momenteel stationeert Transavia enkel nog Boeing 737’s op Eindhoven Airport. De Brabantse luchthaven sluit komend voorjaar gedurende enkele maanden de deuren voor vliegverkeer tijdens een grootschalige verbouwing. Daarbij verhuist Transavia tijdelijk naar de luchthavens van Maastricht en Weeze, net over de grens in Duitsland.

Na de heropening van Eindhoven Airport keert ook Transavia weer terug. Het is dan ook vanaf dat moment dat de maatschappij voor het eerst Airbus A321neo’s stationeert op de Brabantse luchthaven. Die machines komen langzaam maar zeker bij de groene vloot naarmate het bedrijf steeds meer Boeing 737’s uitfaseert. Momenteel beschikt Transavia over 21 exemplaren van de A321neo.