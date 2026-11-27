Toen het nieuwe jaar aanbrak, had Transavia al veertien Airbus A321neo’s in de vloot. Inmiddels, bijna een jaar later, is dat aantal alweer gegroeid naar 21. De groene prijsvechter zet de nieuwste machine dan ook direct aan het werk.

Laatste exemplaar van 2026

Op donderdag 19 november nam Transavia alweer de 21e Airbus A321neo in ontvangst. De vlootvernieuwing is in volle gang en het toestel, registratie PH-YHO, is het volgende werkpaard in de moderne vloot. Tijdens de eerste week vloog het vliegtuig vooral naar bestemmingen in Spanje, maar vandaag, op vrijdag 27 november, vertrekt de Airbus A321neo ook vanaf Rotterdam naar het Marokkaanse Nador.

De nieuwste aanwinst is het laatste exemplaar van 2026 voor de Nederlandse maatschappij. Komend jaar staat er nog een aantal afleveringen gepland, hoewel het niet precies duidelijk is hoeveel A321neo’s Transavia in totaal zal verwelkomen. De vorige aanwinst stamde nog van oktober, toen de airline het exemplaar met registratie PH-YHI in ontvangst nam.

Rotterdam en Eindhoven

Hoewel Transavia het type voornamelijk vanaf Schiphol inzet, vinden er ook steeds vaker vluchten vanaf Rotterdam plaats met de Airbus A321neo. Op Eindhoven heeft de maatschappij vooralsnog enkel Boeing 737’s gestationeerd staan. Na de grootschalige verbouwing van volgend jaar krijgt ook Eindhoven Airport de A321neo op bezoek.

Einde nadert

De eerste fase van de vlootvernieuwing bij de luchtvaartmaatschappij nadert zijn einde. Moederbedrijf Air France-KLM heeft in totaal honderdzestig vliegtuigen uit de neo-familie besteld, waarvan zestig in optie. Vanaf komend jaar neemt Transavia ook de kleinere Airbus A320neo in ontvangst.

Ondertussen beschikt Transavia nog over dertig Boeing 737’s, maar dit aantal neemt snel af. Air France-KLM vervangt zijn verouderde 737NG’s door de modernere Airbus A320neo-familie. Deze nieuwe vliegtuigen zijn tot vijftig procent stiller en stoten gemiddeld vijftien procent minder CO2 uit per passagier. Bovendien is de cabine breder en kunnen er meer passagiers per vlucht mee.