Een harde knal en motorproblemen zorgden voor onrust aan boord van een easyJet-Airbus A321neo. Slechts twee minuten na vertrek werd squawk 7700 ingesteld, waarna de bemanning besloot terug te keren naar de luchthaven. Passagiers liepen uiteindelijk een vertraging op van zes uur.

Harde knal kort na vertrek

De Airbus A321neo, registratie G-UZMC, was onderweg van Edinburgh Airport (EDI) naar Londen Gatwick Airport (LGW). Het toestel vertrok vanaf baan 24 in Edinburgh, maar kreeg tijdens de klim te maken met problemen. Volgens beschikbare ACARS-gegevens, het communicatiesysteem waarmee onder meer technische berichten vanuit het vliegtuig worden verstuurd, was er sprake van problemen met de linkermotor. Ook werden waarschuwingen geregistreerd voor een te hoge uitlaatgastemperatuur. De bemanning besloot daarop de motor uit te schakelen. © Flightradar24

Veilig aan de grond

Het toestel stabiliseerde vervolgens op ongeveer 5.000 voet (circa 1.500 meter). De piloten besloten niet verder richting Londen te vliegen, maar terug te keren naar Edinburgh. Tijdens de voorbereiding op de landing maakte de gezagvoerder de situatie aan boord bekend.

Na ongeveer 45 minuten landde de Airbus veilig op baan 06 van Edinburgh Airport. Hulpdiensten stonden uit voorzorg klaar om het toestel op te vangen. Een woordvoerder van Edinburgh Airport verklaarde tegenover de Daily Mail: ‘De teams hebben volgens de gebruikelijke procedures gereageerd op een incident.’

Vervangend toestel

Voor de passagiers betekende het incident een flinke onderbreking van hun reis. EasyJet regelde een vervangend toestel om de vlucht naar Londen Gatwick alsnog uit te voeren. Hiervoor werd een Airbus A320 ingezet, registratie G-EZTH. De passagiers konden hun reis uiteindelijk voortzetten, maar arriveerden met ongeveer vijf uur en vijfenveertig minuten vertraging op hun bestemming.