Fokker heeft in de naoorlogse periode slechts twee toestellen kunnen verkopen aan de Amerikaanse defensie. Dat waren twee F27’s voor het parachutisten-demonstratieteam “Golden Knights”. Maar begin jaren tachtig had het niet veel gescheeld of Fokker had een grote bestelling uit Amerika binnengesleept.

Het ging om de levering van initieel 23 Fokker F28 Fellowship-toestellen aan de Amerikaanse luchtmacht. Up in the Sky sprak met Gerard Dekker over dit bijzondere verhaal uit de geschiedenis van Fokker. Dekker was destijds vanuit de Marketing- en Verkoopafdeling van Fokker als Sales Manager betrokken bij deze offerte.

Lockheed VC-140B Jetstar in het Pima Air Museum © Lucien Blok

Lockheed VC-140B Jetstar in het Pima Air Museum © Leonard van den Broek

Halve Air Force One

De Amerikaanse luchtmacht was op zoek naar een vervanger voor de Lockheed VC-140B Jetstar. Dit viermotorige straalvliegtuig was één van de eerste naoorlogse businessjets. De USAF beschikte over zes Jetstars in VIP-uitvoering, deze vliegtuigen hadden de type-aanduiding VC-140B. De toestellen werden ingezet voor het vervoer van Amerikaanse politici en waren onderdeel van de 89e Airlift Wing op Andrews AFB (nabij Washtington DC). Onder meer president Johnson maakte regelmatig gebruik van de Jetstars. Omdat de Jetstars relatief kleine vliegtuigen waren, noemde Johnson ze vaak “een halve Air Force One” (“Air Force One Half”). Rond 1980 begon de zoektocht naar een nieuw toestel. Mogelijk zou de vloot van “Special Airlift Mission” vliegtuigen zelfs uitgebreid worden. Fokker zag een kans en trok hierin samen op met Lockheed.

Tweehonderdvoud

Gerard Dekker: ‘Fokker zou de vliegtuigen produceren, waarna Lockheed het interieur zou bouwen. De offerte in tweehonderdvoud bestond uit een gigantische rij van offertemappen die bijna een meter besloeg. In die documentatie stond heel gedetailleerd beschreven onder welke technische en juridische condities de levering zou plaatsvinden. De Amerikanen bij Lockheed wilden natuurlijk ook zeker weten dat het product wat ze leverden, voldeed aan alle eisen en dat de juridische aspecten voldoende waren gewaarborgd.’ Voorpagina van de ‘Executive Summary’ van de F28 offerte voor de USAF (collectie G. Dekker) © Leonard van den Broek

Aanvankelijk leek Fokker met de F28 goede kans te maken: ‘We hielden presentaties samen met Lockheed voor een delegatie van 150 Amerikaanse militairen. Na afloop kregen we een staande ovatie, het regende complimenten. We dachten toen: als de militairen zo enthousiast zijn, kunnen we de order niet meer mislopen.’ Naast Lockheed/Fokker waren ook Boeing en Gulfstream in de race. Helaas voor Fokker kreeg het verhaal een bijzondere wending.

‘Is er al nieuws?’

Gerard Dekker: ‘Tijdens de Paris Airshow in 1983 zou mogelijk bekend worden, aan wie de order gegund zou worden. Zoals gezegd waren de verwachtingen hooggespannen, niet alleen bij Fokker, maar ook bij Rolls Royce en de Nederlandse ambassade. President-directeur Frans Swarttouw en Directeur Markeling en Sales Daan Krook, de topmannen van Fokker destijds, kwamen elke dag vragen ‘Is er al nieuws?’. We maakten ook echt wel een goede kans om de order binnen te halen. Op Le Bourget hadden we een mooi opengewerkt model staan van de F28 in VIP uitvoering. Uiteindelijk bleek dat de Amerikaanse senator uit Georgia, thuisbasis van Gulfstream, dat model ook zag . Hij heeft zijn politieke invloed aangewend en er een stokje voor gestoken om zo Gulfstream te helpen. Hij schijnt gebeld te hebben naar Amerika en ervoor gezorgd dat het besluit over de aankoop werd uitgesteld.’

C-20A (G1159A/Gulfstream III) in 1998 © Leonard van den Broek

De week erna kreeg de Lockheed-vertegenwoordiger aan de Oostkust de mededeling dat de gunning van de opdracht die middag om vier uur zou plaatsvinden, maar dat hij zijn vrienden aan de Westkust kon vertellen dat ze ‘s avonds een feestje konden vieren! Om 16.00 uur kreeg de vertegenwoordiger van Lockheed een nette brief, evenals Boeing, terwijl Gulfstream een heel dik pakket in ontvangst nam… Het bleek dus dat Gulfstream de order had gekregen! Wat een enorme teleurstelling was dat! We waren met z’n allen niet alleen verrast, we waren stomverbaasd en verbijsterd!’ De keuze voor de Gulfstream III heeft het Amerikaanse bedrijf geen windeieren gelegd. In de daaropvolgende jaren wist de vliegtuigfabrikant enkele tientallen exemplaren van de Gulfstream III, IV en V aan de Amerikaanse defensie te verkopen.

Vliegdekschepen

Een paar jaar eerder had Fokker ook al eens geprobeerd om de F28 aan te bieden aan de Amerikaanse defensie. Toen was het de US Navy, die in 1981 de Multi-Mission Tactical Support/Carrier-based Experimental Aircraft competition (MMVX) startte. Deze competitie zocht naar een mogelijke vervanger van de C-2 Greyhound transportvliegtuigen. De C-2 is een turboprop-aangedreven vliegtuig voor Carrier Onboard Delivery (COD), het vervoeren van personen en vracht van en naar vliegdekschepen. Fokker pitchte samen met Lockheed de F28. Door breed te schieten, hoopte Fokker zijn kansen te kunnen vergroten: de F28 zou niet alleen kunnen worden ingezet voor COD, maar ook als tanker en radarvliegtuig (AEW/ELINT).

C-2A Greyhound op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln in 2002 © Lucien Blok

In de oriënterende fase hebben daadwerkelijk proefvluchten plaatsgevonden door met een F28 de landing op een vliegdekschip na te bootsen. De piloot meldde dat hij met gemak het vliegtuig had kunnen landen , maar dat het opstijgen op dat moment technisch niet mogelijk was. Tot een daadwerkelijke offerte is het nooit gekomen, wel zijn fraaie verkoopbrochures vervaardigd én een desktop model van de F28 in COD uitvoering. Er is oog voor de details, want het model heeft een probe om in de vlucht bijgetankt te worden en een vanghaak voor deklandingen. In de verkoopbrochures is ook te zien dat het neuswiel kon worden verlengd en dat de vleugels deels konden worden opgevouwen.

Model van Fokker F28 in de uitvoering van de US Navy © Leonard van den Broek

US Army Golden Knights

In 1985 volgde voor Fokker, maar zeker ook voor Dekker die wederom als Sales Manager was betrokken, een kleine pleister op de wond. De US Army kocht toen alsnog twee F27’s voor het parachutisten-demonstratieteam “Golden Knights”. Het bleek geen miskoop, want de twee Fokkers hebben bijna 35 jaar dienst gedaan.