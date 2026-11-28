Gezien de concurrentie van de auto en het openbaar vervoer vandaag de dag lijkt het bijna onvoorstelbaar, maar ooit werden er ook in Nederland binnenlandse vluchten uitgevoerd. Tot 1999 onderhield KLM Exel lijnvluchten tussen Maastricht en Schiphol, evenals naar andere bestemmingen in Europa. Het bedrijf bestaat inmiddels niet meer, maar de erfenis leeft nog altijd voort.

In 1990 richtte zakenman en luchtvaartenthousiast Roberto Stinga Air Exel op. De nieuwe maatschappij dook in een gat dat door KLM Cityhopper was achtergelaten toen die haar vluchten vanaf Maastricht beëindigde. Met slechts één Braziliaanse Embraer EMB-120 Brasilia lanceerde de nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij in 1991 haar eerste lijndiensten vanaf Maastricht.

Het netwerk en de vloot breidden zich al gauw uit. De vloot groeide van één naar drie vliegtuigen en Air Exel sloot een deal met KLM om voortaan onder de noemer KLM Exel door te gaan. Zo werden verbindingen opgezet met Antwerpen, München en Parijs Charles de Gaulle, en voerde KLM Exel binnenlandse vluchten uit naar Amsterdam vanaf luchthavens als Eindhoven, Maastricht en Enschede.

‘Passagiers willen propellers zien draaien’

Hoewel er later nog twee nieuwe Embraer ERJ-145-vliegtuigen bij de vloot kwamen, was Stinga aanvankelijk tegen de komst van straalmotoren. Hij beargumenteerde immers dat ‘passagiers propellers wilden zien draaien’. Door de toenemende vraag naar moderner materieel en de stijgende brandstofkosten besloot hij uiteindelijk toch straalvliegtuigen aan te schaffen. Later nam KLM Exel ook nog een aantal ATR 42’s en 72’s in ontvangst; zij namen de relatief korte routes voor hun rekening.

Echt winstgevend werden deze routes nooit, met name de binnenlandse verbindingen tussen Amsterdam en Groningen of Enschede. Daarom werden de korte binnenlandse vluchten in 1999 stopgezet en ging Stinga op zoek naar alternatieven. In 2001 kwam hij terecht bij de Exel Aviation Group van Erik de Vlieger. De Amsterdamse zakenman had deze groep samen met Niek Sandmann opgericht, met Harm Prins als directeur. Behalve KLM Exel hadden de heren ook HollandExel, BelgiumExel en AlsaceExel (Straatsburg) onder controle.

Het bleek een goede zet te zijn, want de maatschappij begon rap uit te breiden, ondanks de directe gevolgen van de aanslagen op 11 september. KLM Exel opende meerdere nieuwe routes en het netwerk vanaf Eindhoven werd flink uitgebreid. Ook de basis in Maastricht werd niet vergeten: daar kwam een nieuw hoofdkantoor.

Het begin van het einde

Groeiende concurrentie van opkomende budgetmaatschappijen en de uiteindelijke nasleep van de terroristische aanslagen in New York bemoeilijkten de positie van Stinga’s bedrijf in Nederland steeds meer. In 2002 maakte KLM Exel daarom bekend in Afrika te gaan vliegen voor Cameroon Airlines. Daarmee konden zeker zestien van de 22 vliegers hun baan behouden. Het nieuwe hoofdstuk betekende echter het einde van een groot aantal routes in Nederland. Zo werden de verlieslijdende vluchten tussen Maastricht en München stopgezet en kwam ook de verbinding tussen Amsterdam en Antwerpen ten einde.

De situatie verslechterde snel. In februari 2004 kondigde het personeel van KLM Exel een staking aan uit onvrede over het gebrek aan afspraken over hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Toch besloot het bestuur een stap naar voren te doen en binnen vijf weken met de piloten te onderhandelen. De vreugde was echter van korte duur, want in november werd de samenwerking met KLM beëindigd: KLM Exel veranderde weer van naam naar Air Exel.

De lawine aan slecht nieuws bleef vervolgens aanhouden. Op 8 december 2004 werd een topman van de Exel Aviation Group opgepakt op verdenking van witwaspraktijken en afpersing. Hoewel de persoon in kwestie niet direct betrokken was bij Air Exel, had de zaak erg negatieve gevolgen voor het bedrijf. Na nog meer interne discussies, het vertrek van invloedrijke personen en openlijke ruzies sloot het hoofdstuk Air Exel uiteindelijk in 2005 met een faillissement.

Brandweervliegtuig

KLM Exel raakte in de vergetelheid en oprichter Roberto Stinga startte een nieuwe airline: V Bird.Deze maatschappij was gestationeerd op het toenmalige Flughafen Niederrhein, vandaag de dag bekend als Airport Weeze. Ook V Bird werd echter geen groot succes en na meerdere rechtszaken werd in 2014 voor ruim 36 miljoen euro beslag gelegd op de eigendommen van Stinga, waaronder zijn huis.