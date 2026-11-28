TUI heeft een Boeing 787 officieel de naam ‘Bonaire’ gegeven. De vliegtuigdoop vond donderdag plaats op Flamingo Airport bij aankomst van jubileumvlucht OR391, waar de luchtvaartmaatschappij stilstond bij twintig jaar vliegverbinding tussen Amsterdam en het Caribische eiland.

Van vijf naar zeven vluchten per week

De vliegverbinding tussen Schiphol en Bonaire heeft zich in de afgelopen twintig jaar ontwikkeld tot een belangrijke route voor zowel vakantiegangers als reizigers die familie en vrienden bezoeken. TUI voert momenteel vijf vluchten per week uit naar het eiland. De luchtvaartmaatschappij heeft plannen om deze route verder uit te breiden. Vanaf april 2027 wil TUI het aantal wekelijkse vluchten verhogen naar zeven. Daarmee wordt Bonaire voor het eerst dagelijks opgenomen in het vaste vluchtschema van de maatschappij.

50.000 reizigers per jaar

Het belang van de verbinding blijkt ook uit de passagiersaantallen. Volgens het Antilliaanse Dagblad vervoert TUI dit jaar naar verwachting ongeveer 50.000 passagiers naar Bonaire. Dit betekent een groei van 11,4 procent ten opzichte van 2025. De jubileumviering werd donderdagavond voortgezet met een bijeenkomst voor genodigden bij restaurant Biña in het Chogogo Dive & Beach Resort. TUI blikte daar samen met partners en relaties terug op twintig jaar vliegen op Bonaire. Ook de toekomst van de route en de verdere samenwerking stonden centraal.