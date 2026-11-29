Op zaterdag 19 december vindt op Lelystad Airport een uniek luchtvaartevenement plaats. ‘Historische vliegtuigen zullen tot leven komen in het donker. Een spectaculaire fotoshoot met re-enactors, brullende motoren onder belichting, samen met een pop-upmuseum’, aldus de website van Twilight Thunder. Boris Blaauw is een van de drijvende krachten achter het evenement. Up in the Sky sprak met hem.

‘Sinds de coronapandemie zijn er in Nederland eigenlijk geen grote airshows meer geweest. De laatste grote vliegshow waren de Luchtmachtdagen in 2019. Daarna zijn er nog wel pogingen geweest, zoals in Oostwold, maar dat is nooit gelukt. En dat is écht heel jammer, want als de historische luchtvaart zo uit het zicht raakt, is het gedoemd helemaal te verdwijnen.’

Dodge WC-53 en Noorduyn Norseman © Leonard van den Broek

Reenactors in april 2025 bij Norseman in Lelystad © Leonard van den Broek

Reenactors in april 2025 bij Norseman in Lelystad © Leonard van den Broek

Historisch

Boris was de afgelopen jaren onder meer betrokken bij de organisatie van de evenementen van ‘Historic Heroes’ in Hoogeveen. Hij heeft inmiddels dus de nodige ervaring met het organiseren van luchtvaartevenementen met historische vliegtuigen. Ook buiten Nederland heeft hij contacten opgebouwd met eigenaren van oude toestellen. ‘De Belg Kris Christiaens is ook lid van ons organisatieteam. Kris is een grote naam onder luchtvaartfotografen, hij heeft al diverse historische fotoshoots op zijn naam staan met re-enactors. Met de Norseman gaan we een paar mooie scènes creëren, met re-enactors en oude militaire voertuigen.’

Nachtfotografie

Na zonsondergang wordt het voor de aanwezige fotografen nog interessanter: er staat een nightshoot met draaiende motoren op het programma. ‘We gaan de vliegtuigen mooi uitlichten, waarbij een aantal van de kisten met draaiende motoren zal staan. Dit is iets wat in Nederland bijna uniek is.’ In bijvoorbeeld Engeland wordt dit regelmatig gedaan, wanneer musea of andere organisatoren toestellen uitnodigen voor een fotosessie in het donker. Propellervliegtuigen en helikopters zijn hiervoor bij uitstek geschikt, omdat bij langere sluitertijden de draaiende propellers en rotors vervagen.

AT-6A Texan PH-TXN bij nacht © Giovanni van Erven

AT-6A Texan PH-TXN bij nacht © Giovanni van Erven

AT-6A Texan PH-TXN bij nacht © Giovanni van Erven

Het is de bedoeling dat het evenement Twilight Thunder niet eenmalig is, maar het begin vormt van iets groters: ‘Het is zeker ons plan om hiermee door te gaan, mits het evenement in december een succes wordt. We zijn al zeker een half jaar bezig met de voorbereidingen, omdat alle betrokken partijen akkoord moeten zijn. Luuk van Hooijdonk van Wings Over Holland steunt ons overal bij, dus dat helpt enorm. Verschillende eigenaren van vliegtuigen die wel mee wilden doen, hebben hun toestel nu in winteronderhoud staan. Met een beetje geluk kunnen we in 2027 een tweede editie van Twilight Thunder organiseren, met nog meer vliegtuigen dan nu.’

Kostbaar

Het laten invliegen van vliegtuigen is een kostbare zaak. Brandstof en verzekeringen zorgen voor oplopende kosten voor de organisatie. ‘We kunnen geen duizenden bezoekers faciliteren, maar slechts een paar honderd. Daardoor is de prijs van een ticket hoger dan voor een doorsnee luchtvaartevenement. Maar daar krijg je ook wel iets unieks voor!’ Een mogelijke aanvulling op de lijst met deelnemende vliegtuigen is de P-40E Warhawk OO-WHK. Dit toestel heeft Antwerpen als thuisbasis. ‘De eigenaar van de P-40 wil naar Lelystad komen, als er twee betalende passagiers mee willen vliegen. Eén passagier vliegt van Antwerpen naar Lelystad en een tweede passagier vliegt weer mee terug.’ Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de organisatie van Twilight Thunder.

De organisatie achter Twilight Thunder wil verschillende partijen binnen de historische luchtvaart helpen om beter uit de kosten te komen. Daarom wordt een deel van de opbrengst aan de Stichting Noorduyn Foundation gedoneerd. Deze stichting is gevestigd op Lelystad Airport en heeft als doel om Noorduyn Norseman NC88719 luchtwaardig te maken.

De voorlopige lijst met deelnemende toestellen (onder voorbehoud van wijzigingen):

Draaiend:

Dijkman Dulkes Dijkhastar II PH-COR

North American AT-6A Texan PH-TXN

Lockheed 12A Electra Junior NC14999

Aerostar Bacau Yak-52 F-WRUJ

Stinson 108-1 Voyager N1947S

Fairchild 24G NC19146

Pitts S-2A Special PH-PGP

AT-6A Texan PH-TXN © Leonard van den Broek







Noorduyn UC-64 Norseman in Lelystad © Leonard van den Broek

Statisch:

Noorduyn UC-64A Norseman NC88719

MBB Bo-105 PH-RWY

Tickets voor het evenement zijn verkrijgbaar via Twilight Thunder: