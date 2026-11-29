Een Lufthansa-Airbus A320 is tijdens een pushback op de luchthaven Paris-Charles de Gaulle in het gras terechtgekomen. Het toestel werd daarbij te ver achteruitgeduwd, waardoor het niet meer zelfstandig weg kon komen. Met behulp van speciale bergingsapparatuur moest de Airbus weer naar een reguliere parkeerplaats worden gebracht.

Airbus wordt te ver achteruitgeduwd

De Airbus A320, registratie D-AIUO en genaamd Halberstadt, zou 148 passagiers van Parijs naar München vervoeren als vlucht LH2233. Tijdens het achteruitduwen ging het mis. Het pushbackvoertuig duwde het toestel te ver, waarna het rechter hoofdlandingsgestel op een grasveld naast de parkeerpositie belandde. Lufthansa bevestigde het incident tegenover aeroTELEGRAPH en liet weten dat het toestel, met behulp van speciale bergingsmiddelen terug naar een reguliere parkeerpositie is gebracht. Het vliegtuig wordt nu grondig onderzocht door experts om vast te stellen of er schade is ontstaan.

Passagiers met bussen naar terminal gebracht

De passagiers konden het vliegtuig op de gebruikelijke manier via de trap verlaten en werden vervolgens met bussen naar de terminal gebracht. Lufthansa regelde voor alle reizigers alternatieve verbindingen naar München of hotelovernachtingen. De luchtvaartmaatschappij bood haar excuses aan voor de vertraging en de gevolgen voor de reis. Op beelden die op Instagram zijn verschenen, is te zien hoe het vliegtuig in het gras staat en hoe er onder meer met scheppen wordt gewerkt om het toestel vrij te krijgen. Het incident zorgde ervoor dat de geplande vlucht naar München niet kon worden uitgevoerd zoals voorzien.