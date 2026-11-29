De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA verplicht honderden Boeing 757’s tot inspecties van eerdere reparaties aan de romp. Aanleiding zijn meldingen van scheurvorming bij bestaande verstevigingen in bepaalde delen van de onderste rompstructuur. De luchtwaardigheidsrichtlijn geldt voor 427 vliegtuigen op het Amerikaanse register en kan voor vrachtmaatschappijen leiden tot extra onderhoud, vertragingen en mogelijk toestellen aan de grond.

Scheuren ontdekt

De FAA heeft de nieuwe airworthiness directive (AD) gepubliceerd. Daarin schrijft de toezichthouder inspecties voor van bestaande verstevigingsreparaties aan bepaalde delen van de onderste romp, ter hoogte van de frames. Wanneer tijdens de controles schade wordt aangetroffen, moeten aanvullende herstelmaatregelen worden uitgevoerd. De richtlijn treedt op 28 december in werking en schrijft voor dat de toepasselijke vervolgacties bij geconstateerde afwijkingen worden verricht voordat het vliegtuig weer mag vliegen. Volgens de FAA is de maatregel noodzakelijk om een onveilige situatie aan de betrokken vliegtuigen aan te pakken.

Vooral vrachtvliegtuigen

De Boeing 757 is inmiddels grotendeels uit het passagiersvervoer verdwenen, maar speelt nog altijd een belangrijke rol in de vrachtluchtvaart. Volgens branchegegevens zijn wereldwijd bijna 450 machines in dienst bij luchtvaartmaatschappijen, waarvan ruim 250 als vrachtvliegtuig worden ingezet. Grote gebruikers van de 757F zijn onder meer UPS, FedEx, SF Airlines en DHL Group. Ook maatschappijen als Cargojet, Blue Dart Aviation, Swiftair, Kalitta Charters, Morningstar Air Express en China Postal Airlines vliegen met de Boeing 757 in vrachtuitvoering. De Amerikaanse brancheorganisatie Airlines for America (A4A) noemt onder haar betrokken leden Delta, FedEx, United en UPS.

Branche vreest vertragingen

Airlines for America waarschuwde eerder dat de inspectieverplichting een grote hoeveelheid werk kan opleveren voor luchtvaartmaatschappijen, Boeing en de FAA. Daarbij zouden verschillende soorten eerdere reparaties kunnen worden aangetroffen: reparaties zonder documentatie, reparaties op basis van niet door de FAA goedgekeurde gegevens en reparaties die juist wel volgens goedgekeurde procedures zijn uitgevoerd. Vooral bij die laatste categorie vond A4A een onmiddellijke vervolgactie voor iedere reparatie onnodig. De brancheorganisatie vroeg daarom om maximaal 36 maanden de tijd om Boeing te raadplegen en eventuele aanvullende werkzaamheden aan goedgekeurde reparaties af te ronden. Ook FedEx verzocht om meer tijd. De FAA wees dat verzoek echter af en stelt dat alle bestaande verstevigingsreparaties onder de richtlijn vallen, ook wanneer ze eerder volgens goedgekeurde procedures zijn uitgevoerd.

Inspecties kosten duizenden dollars per vliegtuig

De financiële en operationele gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. De FAA schat dat een inspectie maximaal 263 arbeidsuren vergt en tot 22.355 dollar per vliegtuig kost. Voor Amerikaanse operators lopen de totale geraamde kosten op tot ongeveer 9,5 miljoen dollar. De werkelijke kosten kunnen hoger uitvallen wanneer reparaties of aanvullende maatregelen nodig blijken. De branche vreest bovendien dat de combinatie van beperkte onderhoudscapaciteit, de hoeveelheid betrokken reparaties en de verplichte opvolging kan leiden tot vertragingen bij het terugbrengen van vliegtuigen in dienst. Vooral vrachtmaatschappijen, die de oudere 757’s intensief inzetten, kunnen hierdoor hun vlootplanning moeten aanpassen.