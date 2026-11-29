Surinam Airways heeft een Airbus A330 van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Wamos Air ingehuurd om een vertraagde vlucht uit te voeren. Dat gebeurde nadat een ander toestel moest terugkeren naar Amsterdam vanwege een barst in een cockpitruit. De gehuurde Airbus werd vanuit Madrid naar Schiphol overgevlogen, maakte vervolgens een retourvlucht naar Paramaribo en keerde daarna weer terug naar de Spaanse hoofdstad.

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Barst in cockpitruit zorgt voor problemen

De problemen begonnen toen vlucht PY993 van Amsterdam naar Paramaribo na ongeveer twee uur vliegen moest terugkeren naar Schiphol. Volgens informatie die passagiers aan boord kregen, was een barst in een van de cockpitruiten de aanleiding voor de terugkeer. De Boeing 777-200 landde veilig op de Nederlandse luchthaven. De passagiers werden vervolgens opgevangen door medewerkers van Surinam Airways. De maatschappij paste het vluchtschema aan en kondigde aan een vervangend vliegtuig in te huren.

Airbus A330 vliegt terug naar Madrid

Met de gehuurde Airbus kon Surinam Airways de vertraagde verbinding alsnog uitvoeren. Na aankomst op Schiphol werd het toestel klaargemaakt voor de terugvlucht naar Madrid, die onder vluchtnummer PY3003 werd uitgevoerd. De maatschappij had ongepland onderhoud als reden voor het gewijzigde vluchtschema opgegeven en passagiers geadviseerd de vluchtinformatie goed in de gaten te houden vanwege mogelijke verdere wijzigingen.