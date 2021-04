Ryanair hoopt deze maand eerste Boeing 737 MAX te ontvangen

Ryanair hoopt, na zeven jaar wachten, deze maand haar eerste Boeing 737 MAX te ontvangen.

FAA

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft deze week een grotere versie van de 737 MAX, de versie die Ryanair heeft besteld, goedgekeurd. In dit type, de 737 MAX 8200, kunnen wat extra passagiers dan in de reguliere MAX. Ryanair zet in totaal 197 stoelen in het vliegtuig.

Lang wachten

De maatschappij wacht al zeven jaar op haar eerste 737 MAX. In 2014 werd de eerste bestelling gedaan. Inmiddels heeft Ryanair 210 van de vliegtuigen in bestelling bij Boeing. Nu de FAA de ‘Ryanair-variant’ heeft goedgekeurd, hoopt de lowcost-maatschappij dat EASA, de Europese autoriteit, snel volgt. Het Ierse bedrijf zou dan deze maand wellicht al het eerste toestel in ontvangst kunnen nemen.