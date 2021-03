Europese Unie en Verenigde Staten schorten importheffingen tijdelijk op

De Europese Unie heeft samen met de Verenigde Staten besloten om de eerder ingestelde importtarieven met vier maanden op te schorten. Dit zorgt ervoor dat het conflict over illegale staatssteun dat al jarenlang aan de gang is eindelijk opgelost zou kunnen worden. Volgens de voorzitter van de Europese Commissie is dit geweldig nieuws.

Heffingen

De heffingen werden over en weer opgesteld op verschillende producten, waaronder ook vliegtuigen. Dat zorgde ervoor dat zowel Boeing klanten in Europa als Airbus klanten in Amerika veel extra kosten moesten maken voor de aanschaf van toestellen. Deze kosten werden geschat op vier miljard dollar. Deze schorsing zorgt ervoor dat beide partijen zich kunnen focussen op het oplossen van de problemen.

Tijdelijk

De heffingen worden voorlopig nog met vier maanden opgeschort. Deze tijd zal gebruikt worden om de partijen dichterbij elkaar te krijgen. Naast de heffingen op de toestellen van Boeing, hief Amerika al eerder tarieven voor andere Europese producten. Nu is er tijd om al deze heffingen opnieuw te wegen. Of de heffingen permanent afgeschaft zullen worden is nog onbekend.