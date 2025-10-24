Opnieuw Amerikaanse bommenwerpers op pad

De Amerikaanse president Trump voert de druk op Venezuela verder op. Donderdag stuurde de VS opnieuw bommenwerpers in de richting van Caracas.

Het Amerikaanse leger zette donderdag twee strategische B-1 Lancer-bommenwerpers ingezet boven de Caraïbische Zee, nabij de Venezolaanse kust. De toestellen vertrokken vanaf Dyess Air Force Base in Texas en bleven tijdens hun missie in internationale lucht­ruimte, zo bevestigen defensiebronnen aan onder meer de Wall Street Journal. De B-1, die meer dan 34 ton aan bommen kan meenemen en ook voor maritieme surveillance wordt gebruikt, geldt als één van de krachtigste wapens in het Amerikaanse arsenaal.

Druk op Venezuela

Met de inzet van de toestellen lijkt Washington zijn militaire aanwezigheid in het Caribisch gebied verder uit te breiden. Volgens het Pentagon maken de missies deel uit van een bredere campagne tegen drugssmokkel en maritieme criminaliteitafkomstig uit Venezuela en Colombia. Met de vluchten zouden de Amerikanen de druk op het regime van Maduro verder op willen voeren.

Two U.S. Air Force B-1B “Lancer” Long-Range Heavy Bombers, (BART21) and (BART22), have appeared now on flight radar over the Southern Caribbean, roughly 50 miles off the coast of Venezuela. The bombers appear to be conducting strike rehearsals, likely in preparation for future… pic.twitter.com/Uh0zU5y7bM— OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2025

President Donald Trump stelde donderdag dat berichten over de B-1-vlucht niet zouden kloppen, al voegde hij toe dat de Verenigde Staten ‘ontevreden zijn over Venezuela’ en dat ‘drugs daarbij één van de redenen zijn’.

Eerdere aanvallen en dreigingen

Vorige week stuurden de Amerikanen ook al twee bommenwerpers richting Venezuela voor een show of force. Toen ging het om twee B-52’s die in een holding pattern vlogen ten noorden van de kust van Venezuela. Trump richt zich op het afzetten van Maduro, met een beloning van vijftig miljoen dollar voor informatie die leidt tot zijn arrestatie en veroordeling wegens drugshandel.