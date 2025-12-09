IndiGo krijg straf om ‘een voorbeeld te stellen’

De Indiase overheid heeft aangekondigd stappen te ondernemen tegen het IndiGo van voormalig KLM-topman Pieter Elbers. De Indiërs willen daarmee andere bedrijven een voorbeeld stellen.

Afgelopen week was het dagenlang chaos bij IndiGo. De maatschappij schrapte honderden vluchten, terwijl de budgetvlieger goed is voor ongeveer twee derde van alle Indiase binnenlandse vluchten. De oorzaak van de annuleringen lag bij de nieuwe limieten die de autoriteiten in India oplegden, maar waar de airline van Elbers niet aan voldeed.

Deze nieuwe regels dateerden van begin 2024, maar maatschappijen moesten deze op uiterlijk 1 november dit jaar hebben geïmplementeerd. IndiGo haalde deze deadline niet. Zo moesten piloten onder andere wekelijks minimaal 48 uur rust houden, in plaats van de eerdere 36. Daarnaast is de werktijd op nachtvluchten ingekort. Die stap moet vermoeidheid onder piloten tegengaan.

IndiGo kreeg de zaak planning-technisch niet rond. Het Directorate General of Civil Aviation (DGCA), de Indiase luchtvaartautoriteit die bekendstaat als een van de strengste ter wereld, greep daarom in. De instantie gaf IndiGo een eenmalige tijdelijke vrijstelling om de boel op orde te krijgen. De maatschappij heeft tot 10 februari 2026 de tijd om haar planning te herzien.

Maatregelen

Desondanks treft de Indiase overheid maatregelen tegen de airline, kondigde de Indiase minister van luchtvaart afgelopen maandag aan. De minister zegt stappen te ondernemen om ‘een voorbeeld te stellen’ voor andere maatschappijen die de regels aan hun laars lappen. Bovendien uitte de minister zijn zorgen over de dominantie van IndiGo in de binnenlandse luchtvaart van India, een land met 1,4 miljard inwoners.

De crisis bij IndiGo zag de aandelen van de maatschappij onderuit glijden. De waarde van de portefeuille daalde de afgelopen week met ruim 17 procent, waarmee bijna 3,7 miljard euro aan marktwaarde in rook opging. Ook topman Pieter Elbers en COO Isidre Porqueras zitten in flinke persoonlijke onzekerheid. De Indiase luchtvaartautoriteit DGCA heeft de beide heren een nota verstuurd met een waarschuwing voor ‘handhavende maatregelen’ door de toezichthouder.

Aftreden Elbers

Ook wordt de roep om het aftreden van Elbers steeds harder. Toch zal het lastig worden hem zomaar te vervangen, en zelf wil hij ook niet weg. Samen met zijn team heeft de IndiGo-topman nog een aantal weken nodig om tot een diepere analyse te komen van de oorzaken van de chaos, zo geeft hij aan. Verder wil hij de problemen zelf oplossen en de boel weer op de rit krijgen.

IndiGo is de afgelopen jaren enorm hard en onstuimig gegroeid, mede onder de leiding van Elbers. Volgens ingewijden is deze te hard gegaan. ‘Bijna elke week komt er een nieuw vliegtuig binnen bij Indigo, maar als het personeel niet voldoende meegroeit, dan is de rek er uiteindelijk uit. Er waren vorige week niet voldoende piloten. Het bedrijf kwam tot stilstand’, zegt een insider tegenover De Telegraaf.



