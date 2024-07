Fokker Next Gen bouwt toch geen Fokker om

Aanvankelijk wilde Fokker Next Gen een Fokker 100 ombouwen tot testvliegtuig. Het bedrijf heeft nu toch een ander, veel groter toestel op het oog.

In plaats van een Fokker 100 overweegt Fokker Next Gen tests uit te gaan voeren met een gemodificeerde Boeing 777. Het plan om een Fokker te gebruiken werd verworpen om kosten- en complexiteitsredenen. Volgens Juriaan Kellermann, directeur van het bedrijf, is het idee om een buiten gebruik gestelde 777 te modificeren, te testen en vervolgens weer op te slaan. De onderneming wil in 2027 de eerste grondtesten uitvoeren met een testvliegtuig.

Ook denkt het bedrijf over het oprichten van een samenwerkingsverband dat de testomgeving beschikbaar stelt aan andere bedrijven die het financieel niet zelf kunnen bekostigen. Fokker Next Gen zou daardoor ook extra subsidies van de EU kunnen ontvangen. Het is nog niet duidelijk op welke luchthaven de onderneming tests wil uitvoeren. Door een veel groter vliegtuig te gebruiken voor dit doeleinde wordt het aanbod van mogelijke testlocaties kleiner.

Productie

Fokker Next Gen wil in 2032 haar eerste eigen prototype laten vliegen. Het bedrijf wil de vliegtuigen op twee locaties produceren: in Letland en op Groningen Airport Eelde. Vanaf 2035 wil Fokker jaarlijks zo’n 150 nieuw te ontwikkelen toestellen produceren. De helft hiervan zou gemaakt moeten worden op Nederlandse bodem en de andere helft in de Letse fabriek. De Nederlandse start-up heeft specifieke interesse getoond in de Liepaja Speciale Economische Zone (SEZ) aan de westkust van Letland, evenals het nabijgelegen vliegveld van Liepaja.