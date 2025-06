KLM: ‘We hebben op dit moment drie gaten’

De oorlogen in de wereld bewerkstelligen volgens KLM-topvrouw Marjan Rintel dat de luchtvaartmaatschappij telkens ‘heel alert’ moet reageren.

KLM doet een groot aantal bestemmingen in Azië aan. Echter, vandaag de dag worden op die routes oorlogen gevoerd. Sinds 2022 vliegt de airline niet meer over Rusland en Oekraïne en vorige maand werd door de spanningen tussen India en Pakistan niet meer door die luchtruimen gevlogen. Momenteel bestoken ook Iran en Israël elkaar met raketaanvallen waardoor vliegen over die regio eveneens vermeden wordt.

Extra reistijd

In veel gevallen kon KLM nog omvliegen. ‘We hebben op dit moment drie gaten (luchtruimen die vermeden worden, red.) in het luchtruim, waar wij niet overheen vliegen. Je ziet hier goed dat er bij Oekraïne bijvoorbeeld ook zo’n gat is’, aldus de CEO in gesprek bij WNL. Dit leidt volgens Rintel tot een langere vluchtduur. ‘En daar waar je nog wel kan vliegen, wordt het enorm druk, want daar moet je met z’n allen doorheen, dus dan duurt het langer en moet je extra crew of fuel meenemen.’ De topvrouw zegt dat afhankelijk van hoe de oorlog zich ontwikkelt, de ticketprijzen hoger kunnen komen te liggen.

Met de gaten bedoelt Rintel de luchtruimen die vermeden worden © Flightradar24.com

Schrappen van bestemmingen

Hoewel naar sommige bestemmingen nog omgevlogen kon worden, besloot KLM vorige week vluchten naar het Midden-Oosten op te schorten. Hoewel Tel Aviv, de hoofdstad van Israël, ondanks de recente hervatting al niet meer aangedaan werd, voegen Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Dammam (Saudi-Arabië) en Riyad zich daar momenteel bij. ‘We hebben zeer frequent contact met de ministeries om informatie uit te wisselen over wat wel en niet kan. Op ons hoofdkantoor wordt continu in de gaten gehouden en besproken wat wel kan en niet kan, want veiligheid staat boven alles’, aldus de KLM-topvrouw.